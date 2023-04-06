Горшкова (Ушакова) Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Ушакова) Татьяна Филипповна

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ушаков Филипп

Мать: ?

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Горшков Василий Александрович

Отец ребёнка: Горшков Александр Матвеевич

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.07.1908

Дочь: Шарова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Горшков Александр Матвеевич

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.02.1915

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Горшков Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
08.11.1919

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Горшков Александр Матвеевич

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Горшков Александр Матвеевич

Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
1955
Муром, округ Муром, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
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