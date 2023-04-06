Горшкова (Ушакова) Татьяна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Ушаков Филипп
Мать: ?
Рождение ребёнка
1906
Сын: Горшков Василий Александрович
Отец ребёнка: Горшков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
09.07.1908
Дочь: Шарова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Горшков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
15.02.1915
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Горшков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
08.11.1919
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Горшков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Горшков Александр Матвеевич
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно