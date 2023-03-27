Горшкова Наталья Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова Наталья Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Горшков Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Горшков Матвей Ефимович

Карачарово, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Горшков Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Горшков Матвей Ефимович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Горшков Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Горшков Матвей Ефимович

Карачарово, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Горшков Матвей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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