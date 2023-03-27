Горшкова Наталья Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Сын: Горшков Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Горшков Матвей Ефимович
Рождение ребёнка
04.07.1875
Отец ребёнка: Горшков Матвей Ефимович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Горшков Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Горшков Матвей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Горшков Матвей Ефимович
Смерть
Неизвестно