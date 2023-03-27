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Горшков Матвей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Горшков Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Горшкова Наталья Якимовна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Горшков Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Горшкова Наталья Якимовна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Горшков Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Горшкова Наталья Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Горшкова Наталья Якимовна

Смерть
Неизвестно