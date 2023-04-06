Черемисинов Прохор
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Черемисинов Харлам
Мать: Ефросиния
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Анна Прохоровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Черемисинов Яков
Мать ребёнка: Анна Прохоровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Черемисинов Михаил
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Черемисинов Панкрат
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1834
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1836
Сын: Черемисинов Михаил
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1841
Дочь: Евфимия Прохоровна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
крестная того починка солдатка Елена Феодорова дочь Родионова Черемисинова жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно