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Черемисинов Прохор

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Место рождения

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Черемисинов Харлам

Мать: Ефросиния

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Анна Прохоровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Черемисинов Яков

Мать ребёнка: Анна Прохоровна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Черемисинов Михаил

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Черемисинов Панкрат

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
?.07.1834

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1836

Сын: Черемисинов Михаил

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1841

Дочь: Евфимия Прохоровна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная того починка солдатка Елена Феодорова дочь Родионова Черемисинова жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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