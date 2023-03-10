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Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Черемисинов Прохор

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Черемисинов Прохор

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Черемисинов Прохор

Рождение ребёнка
1825

Сын: Черемисинов Михаил

Отец ребёнка: Черемисинов Прохор

Рождение ребёнка
1828

Сын: Черемисинов Панкрат

Отец ребёнка: Черемисинов Прохор

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Черемисинов Прохор

Рождение ребёнка
?.07.1834

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Черемисинов Прохор

Рождение ребёнка
05.09.1836

Сын: Черемисинов Михаил

Отец ребёнка: Черемисинов Прохор

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1841

Дочь: Евфимия Прохоровна

Отец ребёнка: Черемисинов Прохор

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная того починка солдатка Елена Феодорова дочь Родионова Черемисинова жена
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Прохор

Смерть
Неизвестно
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