Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Черемисинов Прохор
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Черемисинов Прохор
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Черемисинов Прохор
Рождение ребёнка
1825
Сын: Черемисинов Михаил
Отец ребёнка: Черемисинов Прохор
Рождение ребёнка
1828
Сын: Черемисинов Панкрат
Отец ребёнка: Черемисинов Прохор
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Черемисинов Прохор
Рождение ребёнка
?.07.1834
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Черемисинов Прохор
Рождение ребёнка
05.09.1836
Сын: Черемисинов Михаил
Отец ребёнка: Черемисинов Прохор
Рождение ребёнка
10.07.1841
Дочь: Евфимия Прохоровна
Отец ребёнка: Черемисинов Прохор
крестная того починка солдатка Елена Феодорова дочь Родионова Черемисинова жена
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемисинов Прохор
Смерть
Неизвестно