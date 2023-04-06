Черемисинов Михаил
Место рождения
Дата рождения05.09.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1836
Отец: Черемисинов Прохор
Мать: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1878
Сын: Черемисинов Алексей
Мать ребёнка: Варвара Ионовна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Черемисинов Сидор
Мать ребёнка: Варвара Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ионовна
Смерть
Неизвестно