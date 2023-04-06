Черемисинов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинов Михаил

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Место рождения

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

05.09.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1836

Отец: Черемисинов Прохор

Мать: Ксения Ивановна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1878

Сын: Черемисинов Алексей

Мать ребёнка: Варвара Ионовна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Черемисинов Сидор

Мать ребёнка: Варвара Ионовна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ионовна

Смерть
Неизвестно
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