(Черемисинова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черемисинова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Черемисинов Прохор

Мать: Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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