Анна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Прохоровна

Анна Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Черемисинов Прохор

Рождение ребёнка
1814

Сын: Черемисинов Яков

Отец ребёнка: Черемисинов Прохор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Прохор

Смерть
Неизвестно
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