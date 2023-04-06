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Соляной Александр Кузьмич

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.08.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1855

Отец: Соляной Кузьма Иванович

Мать: Соляная Феодосия Захаровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Соляной-Хохлов Георгий-Егор Александрович

Мать ребёнка: Соляная Евдокия Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1877

Жена: Соляная Евдокия Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.04.1878

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Соляная Евдокия Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр,Соляной Лукьян иванов,Кутнякова Татияна Василиева
Рождение ребёнка
25.01.1880

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Соляная Евдокия Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Соляной Феодор Александрович

Мать ребёнка: Соляная Евдокия Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр,Богунов Гавриил Васильев,Солянова Пераскева Никитична,девица
Рождение ребёнка
05.02.1883

Сын: Соляной Харлампий Александрович

Мать ребёнка: Соляная Евдокия Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники-Соляной Лука Иванов,Ташлыкова Наталия Ефремова(Хошеутово)
Рождение ребёнка
01.09.1891 ст.

Сын: Александр

Мать ребёнка: Соляная Евдокия Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Богунов Гавриил Васильев;Кутнякова Татьяна Васильева,жена Климентия Денисова
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.

Сын: Соляной Потапий Александрович

Мать ребёнка: Соляная Евдокия Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соляной Иван Александрович

Мать ребёнка: Соляная Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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