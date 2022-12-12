Соляная Феодосия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1855
Сын: Соляной Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Соляной Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Лепская Матрона Кузьмина
Отец ребёнка: Соляной Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Соляной Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно