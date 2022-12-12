Соляная Феодосия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соляная Феодосия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1855

Сын: Соляной Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Соляной Кузьма Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Лепская Матрона Кузьмина

Отец ребёнка: Соляной Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Соляной Иоанн Кузьмин

Отец ребёнка: Соляной Кузьма Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соляной Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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