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Соляной Кузьма Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Соляной Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1855

Сын: Соляной Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Соляная Феодосия Захаровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Лепская Матрона Кузьмина

Мать ребёнка: Соляная Феодосия Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Соляной Иоанн Кузьмин

Мать ребёнка: Соляная Феодосия Захаровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соляная Феодосия Захаровна

Смерть
Неизвестно
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