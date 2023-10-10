Соляная (Богунова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Богунов Василий Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Соляной-Хохлов Георгий-Егор Александрович
Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
16.04.1878
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич
Воспр,Соляной Лукьян иванов,Кутнякова Татияна Василиева
Рождение ребёнка
25.01.1880
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
18.09.1881
Сын: Соляной Феодор Александрович
Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич
Воспр,Богунов Гавриил Васильев,Солянова Пераскева Никитична,девица
Рождение ребёнка
05.02.1883
Сын: Соляной Харлампий Александрович
Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич
Восприемники-Соляной Лука Иванов,Ташлыкова Наталия Ефремова(Хошеутово)
Рождение ребёнка
01.09.1891 ст.
Сын: Александр
Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич
Воспр.Богунов Гавриил Васильев;Кутнякова Татьяна Васильева,жена Климентия Денисова
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.
Сын: Соляной Потапий Александрович
Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
01.06.1896 ст.
Дочь: Соляная Фекла Александровна
Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соляной Иван Александрович
Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич
Смерть
Неизвестно