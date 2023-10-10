Соляная (Богунова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соляная (Богунова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Богунов Василий Филиппович

Мать: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Соляной-Хохлов Георгий-Егор Александрович

Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1877

Муж: Соляной Александр Кузьмич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.04.1878

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр,Соляной Лукьян иванов,Кутнякова Татияна Василиева
Рождение ребёнка
25.01.1880

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Соляной Феодор Александрович

Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр,Богунов Гавриил Васильев,Солянова Пераскева Никитична,девица
Рождение ребёнка
05.02.1883

Сын: Соляной Харлампий Александрович

Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники-Соляной Лука Иванов,Ташлыкова Наталия Ефремова(Хошеутово)
Рождение ребёнка
01.09.1891 ст.

Сын: Александр

Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Богунов Гавриил Васильев;Кутнякова Татьяна Васильева,жена Климентия Денисова
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.

Сын: Соляной Потапий Александрович

Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.06.1896 ст.

Дочь: Соляная Фекла Александровна

Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соляной Иван Александрович

Отец ребёнка: Соляной Александр Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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