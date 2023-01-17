Соляной Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Соляная Ирина Денисовна
Павлов Гавриил Никаноров;Соляная Агафия Никитина
Бракосочетание
Около 1899
Жена: Соляная Ирина Денисовна
Рождение ребёнка
24.06.1900 ст.
Сын: Соляной Петр Иоаннов
Мать ребёнка: Соляная Ирина Денисовна
Смерть
Неизвестно