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Соляной Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соляной Александр Кузьмич

Мать: Соляная Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Соляная Ирина Денисовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Павлов Гавриил Никаноров;Соляная Агафия Никитина
Бракосочетание
Около 1899

Жена: Соляная Ирина Денисовна

Рождение ребёнка
24.06.1900 ст.

Сын: Соляной Петр Иоаннов

Мать ребёнка: Соляная Ирина Денисовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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