Соляная Ирина Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоляная Ирина Денисовна

Соляная Ирина Денисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Соляной Иван Александрович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Павлов Гавриил Никаноров;Соляная Агафия Никитина
Бракосочетание
Около 1899

Муж: Соляной Иван Александрович

Рождение ребёнка
24.06.1900 ст.

Сын: Соляной Петр Иоаннов

Отец ребёнка: Соляной Иван Александрович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close