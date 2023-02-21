Соляная Ирина Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Соляной Иван Александрович
Павлов Гавриил Никаноров;Соляная Агафия Никитина
Бракосочетание
Около 1899
Рождение ребёнка
24.06.1900 ст.
Сын: Соляной Петр Иоаннов
Отец ребёнка: Соляной Иван Александрович
Смерть
Неизвестно