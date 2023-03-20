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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Давыдов Федор Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Ефимович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Давыдов Николай Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Ефимович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Давыдов Иван Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Федор Ефимович

Смерть
Неизвестно
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