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Давыдов Иван Федорович
Давыдов Иван Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Давыдов Федор Ефимович
1849 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Давыдов Федор Ефимович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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