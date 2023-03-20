Давыдов Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Давыдов Федор Ефимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
04.08.1897
Мать ребёнка: Давыдова Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
30.06.1898
Мать ребёнка: Давыдова Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
16.04.1900
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Давыдова Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Давыдов Николай Федорович
Мать ребёнка: Давыдова Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Давыдова Фекла Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Фекла Андреевна
Смерть
Неизвестно