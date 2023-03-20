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Давыдов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

05.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Давыдов Федор Федорович

Мать: Давыдова Фекла Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Анна Федоровна

Смерть
05.10.1941
кировск, ленингралская обл синявские высоты
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Мишкино, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
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