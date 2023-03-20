Давыдов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти05.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Давыдов Федор Федорович
Мать: Давыдова Фекла Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Анна Федоровна
Смерть
05.10.1941
кировск, ленингралская обл синявские высоты
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Мишкино, Мишкинский муниципальный район, Курганская область