Давыдова (Алексеева) Фекла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Алексеева) Фекла Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1897

Сын: Давыдов Павел Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Федорович

Рождение ребёнка
30.06.1898

Сын: Давыдов Филипп Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Федорович

Рождение ребёнка
16.04.1900

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Давыдов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Давыдов Николай Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Давыдов Иван Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
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