Давыдова (Алексеева) Фекла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1897
Отец ребёнка: Давыдов Федор Федорович
Рождение ребёнка
30.06.1898
Отец ребёнка: Давыдов Федор Федорович
Рождение ребёнка
16.04.1900
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Давыдов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Давыдов Николай Федорович
Отец ребёнка: Давыдов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Давыдов Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно