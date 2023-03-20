Давыдов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Николай Федорович

Давыдов Николай Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Давыдов Федор Ефимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
31.10.1898

Дочь: Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Давыдова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
05.07.1900

Сын: Давыдов Прокопий Николаевич

Мать ребёнка: Давыдова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Давыдов Яков Николаевич

Мать ребёнка: Давыдова Пелагея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Пелагея Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close