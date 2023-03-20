Давыдов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Давыдов Федор Ефимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
31.10.1898
Дочь: Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Давыдова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
05.07.1900
Сын: Давыдов Прокопий Николаевич
Мать ребёнка: Давыдова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Давыдова Пелагея Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно