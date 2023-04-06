Миронов Василий Федоров
Место рождения
Дата рождения25.01.1876
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1876
Отец: Миронов Федор Семенов
Мать: Прасковья Степанова
Бракосочетание
09.05.1894
Жена: Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
16.09.1895
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
02.01.1897
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Смерть
До 1917