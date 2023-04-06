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Миронов Василий Федоров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.01.1876

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1876

Отец: Миронов Федор Семенов

Мать: Прасковья Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.05.1894

Жена: Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
16.09.1895

Сын: Миронов Иван Васильев

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1897

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Миронов Даниил Васильев

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1917
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