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Миронов Даниил Васильев

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Миронов Василий Федоров

Мать: Ефросинья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
25.01.1917

Жена: Миронова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
23.09.1917

Дочь: Ефросинья Данииловна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Михалина Анна Даниловна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1931

Сын: Миронов Александр Данилович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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