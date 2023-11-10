Миронов Даниил Васильев
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Миронов Василий Федоров
Мать: Ефросинья Васильева
Бракосочетание
25.01.1917
Рождение ребёнка
23.09.1917
Дочь: Ефросинья Данииловна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Михалина Анна Даниловна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
28.08.1931
Сын: Миронов Александр Данилович
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Алексеева
Смерть
Неизвестно