Миронова (Челикова) Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти?.08.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Челиков Алексей Петров
Мать: Елена Максимова
Бракосочетание
25.01.1917
Рождение ребёнка
23.09.1917
Дочь: Ефросинья Данииловна
Отец ребёнка: Миронов Даниил Васильев
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Михалина Анна Даниловна
Отец ребёнка: Миронов Даниил Васильев
Рождение ребёнка
28.08.1931
Сын: Миронов Александр Данилович
Отец ребёнка: Миронов Даниил Васильев
Смерть
?.08.1984