Миронова (Челикова) Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Челикова) Евдокия Алексеева

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Челиков Алексей Петров

Мать: Елена Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
25.01.1917

Муж: Миронов Даниил Васильев

Рождение ребёнка
23.09.1917

Дочь: Ефросинья Данииловна

Отец ребёнка: Миронов Даниил Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Михалина Анна Даниловна

Отец ребёнка: Миронов Даниил Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1931

Сын: Миронов Александр Данилович

Отец ребёнка: Миронов Даниил Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
?.08.1984
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