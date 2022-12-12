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Челиков Алексей Петров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1863

Отец: Петр Венедиктов

Мать: Наталья Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.08.1885

Сын: Челиков Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Елена Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.09.1886

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Елена Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.01.1889

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Елена Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1891

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Елена Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1897

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Елена Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Миронова Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Елена Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Елена Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1902

Сын: Челиков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Елена Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.08.1905

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Елена Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Максимова

Смерть
Неизвестно
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