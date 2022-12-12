Челиков Алексей Петров
Место рождения
Дата рождения13.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1863
Отец: Петр Венедиктов
Мать: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
09.08.1885
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
28.09.1886
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
31.01.1889
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
14.03.1891
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
20.02.1897
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Миронова Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
02.06.1902
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
29.08.1905
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Елена Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Максимова
Смерть
Неизвестно