Миронов Александр Данилович
Место рождения
Дата рождения28.08.1931
Дата смерти19.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1931
Рождение ребёнка
22.01.1957
Дочь: Бахрушина Галина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1958
Сын: Миронов Николай Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.03.1960
Сын: Миронов Виктор Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1962
Сын: Миронов Алексей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.09.2009