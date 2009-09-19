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Миронов Александр Данилович

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.08.1931

Дата смерти

19.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1931

Отец: Миронов Даниил Васильев

Мать: Миронова Евдокия Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1957

Дочь: Бахрушина Галина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1958

Сын: Миронов Николай Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.03.1960

Сын: Миронов Виктор Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.03.1962

Сын: Миронов Алексей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.09.2009
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