Ефросинья Васильева
Место рожденияТульская губерния, Ефремовский уезд, с-цо. Силино
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния, Ефремовский уезд, с-цо. Силино
Бракосочетание
09.05.1894
Рождение ребёнка
16.09.1895
Отец ребёнка: Миронов Василий Федоров
Рождение ребёнка
02.01.1897
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Федоров
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Миронов Василий Федоров
Смерть
Неизвестно