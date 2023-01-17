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Ефросинья Васильева

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Место рождения

Тульская губерния, Ефремовский уезд, с-цо. Силино

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, с-цо. Силино
Бракосочетание
09.05.1894

Муж: Миронов Василий Федоров

Рождение ребёнка
16.09.1895

Сын: Миронов Иван Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1897

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Миронов Даниил Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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