Прасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1874
Рождение ребёнка
25.01.1876
Отец ребёнка: Миронов Федор Семенов
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1887
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Миронов Федор Семенов
Рождение ребёнка
15.01.1894
Дочь: Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Миронов Федор Семенов
Смерть
Неизвестно