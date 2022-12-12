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Прасковья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1874

Муж: Миронов Федор Семенов

Рождение ребёнка
25.01.1876

Сын: Миронов Василий Федоров

Отец ребёнка: Миронов Федор Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1887

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Миронов Федор Семенов

Рождение ребёнка
15.01.1894

Дочь: Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Миронов Федор Семенов

Смерть
Неизвестно
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