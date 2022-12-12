Миронов Федор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Миронов Семен Филиппов
Бракосочетание
27.09.1874
Жена: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
25.01.1876
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1887
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
15.01.1894
Дочь: Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Смерть
Неизвестно