Миронов Федор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Федор Семенов

Миронов Федор Семенов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Миронов Семен Филиппов

Мать: Миронова Евдокия Акинфиева

Бракосочетание
27.09.1874

Жена: Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
25.01.1876

Сын: Миронов Василий Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1887

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
15.01.1894

Дочь: Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close