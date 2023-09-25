Расадина Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расадина Евдокия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Расадин Емельян Трифонович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Расадин Федосей Емельянович

Отец ребёнка: Расадин Емельян Трифонович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Расадин Семен Емельянович

Отец ребёнка: Расадин Емельян Трифонович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Расадин Иван Емельянович

Отец ребёнка: Расадин Емельян Трифонович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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