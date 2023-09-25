Расадина Евдокия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Расадин Федосей Емельянович
Отец ребёнка: Расадин Емельян Трифонович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Расадин Семен Емельянович
Отец ребёнка: Расадин Емельян Трифонович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Расадин Емельян Трифонович
Смерть
Неизвестно