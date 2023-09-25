Расадин Семен Емельянович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Расадина) Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Расадина Аксинья Степановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Расадина) Елена Семеновна
Мать ребёнка: Расадина Аксинья Степановна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Расадина Аксинья Степановна
Смерть
Неизвестно