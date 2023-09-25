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Расадин Семен Емельянович

Место рождения

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Расадин Емельян Трифонович

Мать: Расадина Евдокия Осиповна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расадина Аксинья Степановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Расадина) Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Расадина Аксинья Степановна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Расадина) Елена Семеновна

Мать ребёнка: Расадина Аксинья Степановна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Расадин Федор Семенович

Мать ребёнка: Расадина Аксинья Степановна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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