село Пачелма, село Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Пачелма

Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1685Никольское (Пачелма), с. вл.при руч. Пачелме.302544013421366Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Глебовская волость
948. Пачелма (Никольское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Пачелме, дворов 507, жителей 4003, церковь православная, школа, 9 лавок, синильня, кирпи Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пачелмский район
47236Пачелмасело53°15'43°21'N-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пачелмский муниципальный район, Сельское поселение Чкаловский сельсовет
56654419101с Пачелмасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close