Расадин Федосей Емельянович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Расадина) Лукерья Федосеевна
Мать ребёнка: Расадина Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Расадина) Ирина Федосеевна
Мать ребёнка: Расадина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Расадин Максим Федосеевич
Мать ребёнка: Расадина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Расадин Николай Федосеевич
Мать ребёнка: Расадина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
08.03.1862
Сын: Расадин Василий Федосеевич
Мать ребёнка: Расадина Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно