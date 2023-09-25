Расадин Федосей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРасадин Федосей Емельянович

Расадин Федосей Емельянович

Место рождения

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Расадин Емельян Трифонович

Мать: Расадина Евдокия Осиповна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Расадина) Лукерья Федосеевна

Мать ребёнка: Расадина Евдокия Филипповна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расадина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Расадина) Ирина Федосеевна

Мать ребёнка: Расадина Евдокия Филипповна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Расадин Максим Федосеевич

Мать ребёнка: Расадина Евдокия Филипповна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Расадин Николай Федосеевич

Мать ребёнка: Расадина Евдокия Филипповна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.03.1862

Сын: Расадин Василий Федосеевич

Мать ребёнка: Расадина Евдокия Филипповна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.