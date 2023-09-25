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Расадин Емельян Трифонович

Место рождения

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Расадин Трифон

Мать: не указана

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расадина Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Расадин Федосей Емельянович

Мать ребёнка: Расадина Евдокия Осиповна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Расадин Семен Емельянович

Мать ребёнка: Расадина Евдокия Осиповна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Расадин Иван Емельянович

Мать ребёнка: Расадина Евдокия Осиповна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1856

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