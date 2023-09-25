Расадин Емельян Трифонович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Расадин Трифон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Расадин Федосей Емельянович
Мать ребёнка: Расадина Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Расадин Семен Емельянович
Мать ребёнка: Расадина Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Расадина Евдокия Осиповна
Смерть
1856