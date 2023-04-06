Дунов Яков Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунов Яков Филиппович

Дунов Яков Филиппович

avatar

Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

01.03.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Дунов Филипп Петрович

Мать: Дунова Афимья Михайловна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дунов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шишичкина Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дунова Фёкла Яковлевна

Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1843 ст.

Сын: Дунов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Горшкова Матрёна Яковлевна

Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1847 ст.

Сын: Дунов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1849 ст.

Сын: Дунов Лаврентий Яковлевич

Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1853 ст.

Сын: Дунов Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунова Анна Егоровна

Смерть
01.03.1888 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умер от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close