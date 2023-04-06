Дунов Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти01.03.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Дунов Филипп Петрович
Мать: Дунова Афимья Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Шишичкина Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дунова Фёкла Яковлевна
Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
09.12.1843 ст.
Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Горшкова Матрёна Яковлевна
Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
21.01.1847 ст.
Сын: Дунов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
21.10.1849 ст.
Сын: Дунов Лаврентий Яковлевич
Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
18.08.1853 ст.
Сын: Дунов Пётр Яковлевич
Мать ребёнка: Дунова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунова Анна Егоровна
Смерть
01.03.1888 ст.
умер от старости