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Дунов Филипп Петрович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

14.10.1845 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Дунов Пётр Петрович

Мать: Дунова Екатерина

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Дунов Яков Филиппович

Мать ребёнка: Дунова Афимья Михайловна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Дунов Матвей Филиппович

Мать ребёнка: Дунова Афимья Михайловна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунова Афимья Михайловна

Смерть
14.10.1845 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умер от чахотки
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