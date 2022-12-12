Дунов Филипп Петрович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти14.10.1845 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Дунов Пётр Петрович
Мать: Дунова Екатерина
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Дунова Афимья Михайловна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Дунова Афимья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунова Афимья Михайловна
Смерть
14.10.1845 ст.
умер от чахотки