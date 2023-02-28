Шишичкина (Дунова) Феодосия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Дунов Яков Филиппович
Мать: Дунова Анна Егоровна
Бракосочетание
22.01.1851 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1853 ст.
Сын: Шишичкин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Шишичкин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
04.05.1856 ст.
Дочь: Шишичкина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Шишичкин Пётр Михайлович
Смерть
Неизвестно