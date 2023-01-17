Дунова Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунова Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

17.09.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дунов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шишичкина Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дунова Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1843 ст.

Сын: Дунов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Горшкова Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1847 ст.

Сын: Дунов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1849 ст.

Сын: Дунов Лаврентий Яковлевич

Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1853 ст.

Сын: Дунов Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунов Яков Филиппович

Смерть
17.09.1872 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умерла от лихорадки
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