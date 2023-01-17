Дунова Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти17.09.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Шишичкина Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дунова Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович
Рождение ребёнка
09.12.1843 ст.
Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Горшкова Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович
Рождение ребёнка
21.01.1847 ст.
Сын: Дунов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович
Рождение ребёнка
21.10.1849 ст.
Сын: Дунов Лаврентий Яковлевич
Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович
Рождение ребёнка
18.08.1853 ст.
Сын: Дунов Пётр Яковлевич
Отец ребёнка: Дунов Яков Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1872 ст.
умерла от лихорадки