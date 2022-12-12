Шишичкин Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1851 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1853 ст.
Сын: Шишичкин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Шишичкина Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
04.05.1856 ст.
Дочь: Шишичкина Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Шишичкина Феодосия Яковлевна
Смерть
Неизвестно