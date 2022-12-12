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Шишичкин Пётр Михайлович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1851 ст.

Жена: Шишичкина Феодосия Яковлевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.11.1853 ст.

Сын: Шишичкин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Шишичкина Феодосия Яковлевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1856 ст.

Дочь: Шишичкина Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Шишичкина Феодосия Яковлевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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