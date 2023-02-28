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Дунов Иван Яковлевич

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.01.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1847 ст.

Отец: Дунов Яков Филиппович

Мать: Дунова Анна Егоровна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.02.1870 ст.

Жена: Дунова Анастасия Николаевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1878 ст.

Сын: Дунов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Дунова Анастасия Николаевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1888 ст.

Сын: Дунов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Дунова Анастасия Николаевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1890 ст.

Сын: Дунов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Дунова Анастасия Николаевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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