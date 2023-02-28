Дунов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1847 ст.
Отец: Дунов Яков Филиппович
Мать: Дунова Анна Егоровна
Бракосочетание
02.02.1870 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1878 ст.
Сын: Дунов Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Дунова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.1888 ст.
Мать ребёнка: Дунова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
19.09.1890 ст.
Сын: Дунов Пётр Иванович
Мать ребёнка: Дунова Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно