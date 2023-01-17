Горшкова (Криушина-Дунова) Матрёна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Дунов Яков Филиппович
Мать: Дунова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
01.06.1868 ст.
Отец ребёнка: Криушин Антон Кузьмич
Бракосочетание
06.11.1870 ст.
Рождение ребёнка
09.10.1871 ст.
Сын: Горшков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Горшков Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1881 ст.
Сын: Горшков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Горшков Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1894 ст.
Отец ребёнка: Горшков Пётр Антонович
Рождение ребёнка
22.06.1897 ст.
Дочь: Горшкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Горшков Пётр Антонович
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.
Отец ребёнка: Горшков Пётр Антонович
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.
Отец ребёнка: Горшков Пётр Антонович
Рождение ребёнка
24.08.1901 ст.
Дочь: Горшкова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Горшков Пётр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Криушин Антон Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно