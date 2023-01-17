Горшкова (Криушина-Дунова) Матрёна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Криушина-Дунова) Матрёна Яковлевна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Дунов Яков Филиппович

Мать: Дунова Анна Егоровна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1868 ст.

Сын: Горшков Пётр Антонович

Отец ребёнка: Криушин Антон Кузьмич

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1870 ст.

Муж: Горшков Николай Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1871 ст.

Сын: Горшков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Горшков Николай Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1881 ст.

Сын: Горшков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Горшков Николай Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1894 ст.

Сын: Горшков Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Горшков Пётр Антонович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1897 ст.

Дочь: Горшкова Анна Петровна

Отец ребёнка: Горшков Пётр Антонович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.

Сын: Горшков Степан Петрович

Отец ребёнка: Горшков Пётр Антонович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.

Сын: Горшков Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Горшков Пётр Антонович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1901 ст.

Дочь: Горшкова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Горшков Пётр Антонович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Криушин Антон Кузьмич

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криушин Антон Кузьмич

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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