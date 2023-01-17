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Горшков Николай Иванович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

09.12.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1870 ст.

Жена: Горшкова Матрёна Яковлевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1871 ст.

Сын: Горшков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1881 ст.

Сын: Горшков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.12.1882 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умер от водянки
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