Горшков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти09.12.1882 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1870 ст.
Рождение ребёнка
09.10.1871 ст.
Сын: Горшков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.10.1881 ст.
Сын: Горшков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна
Смерть
09.12.1882 ст.
умер от водянки