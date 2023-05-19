Горшков (Криушин) Пётр Антонович
Место рождения
Дата рождения01.06.1868 ст.
Дата смерти25.11.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1868 ст.
Отец: Криушин Антон Кузьмич
Бракосочетание
27.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1894 ст.
Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.06.1897 ст.
Дочь: Горшкова Анна Петровна
Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.
Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.
Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна
Рождение ребёнка
24.08.1901 ст.
Дочь: Горшкова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна
Смерть
25.11.1905 ст.
умер от брюшного тифа