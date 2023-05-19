Горшков (Криушин) Пётр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков (Криушин) Пётр Антонович

Место рождения

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.06.1868 ст.

Дата смерти

25.11.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1868 ст.

Отец: Криушин Антон Кузьмич

Мать: Горшкова Матрёна Яковлевна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.01.1892 ст.

Жена: Горшкова Агапия Кузьминична

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1894 ст.

Сын: Горшков Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1897 ст.

Дочь: Горшкова Анна Петровна

Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.

Сын: Горшков Степан Петрович

Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.

Сын: Горшков Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1901 ст.

Дочь: Горшкова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Горшкова Матрёна Яковлевна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.11.1905 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умер от брюшного тифа
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