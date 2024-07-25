Плодистый Гавриил ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плодистый ? ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1732
Сын: Плодистый Филипп Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1738
Сын: Плодистый Лаврентий Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1749
Сын: Плодистый Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Ефросиния
Рождение ребёнка
1751
Сын: Плодистый Степан Гаврилович
Мать ребёнка: Ефросиния
Смерть
Неизвестно