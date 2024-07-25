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Плодистый Гавриил ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плодистый ? ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
1732

Сын: Плодистый Филипп Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1735

Сын: Плодистый ? Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1738

Сын: Плодистый Лаврентий Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1749

Сын: Плодистый Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
1751

Сын: Плодистый Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Ефросиния

Смерть
Неизвестно

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