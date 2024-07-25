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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Плодистый Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил ?

Рождение ребёнка
1735

Сын: Плодистый ? Гаврилович

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил ?

Рождение ребёнка
1738

Сын: Плодистый Лаврентий Гаврилович

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил ?

Смерть
Неизвестно

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