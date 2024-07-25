?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Плодистый Филипп Гаврилович
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил ?
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил ?
Рождение ребёнка
1738
Сын: Плодистый Лаврентий Гаврилович
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил ?
Смерть
Неизвестно