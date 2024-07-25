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Плодистый Федор Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

21.08.1800

Пол

Мужской

Отец

Мать

1727 г.р.

Дети

1782 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Плодистый Гавриил ?

Мать: Ефросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Плодистая) Анна Гавриловна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьян

Мать ребёнка: (Плодистая) Анна Гавриловна?

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: (Плодистая) Анна Гавриловна?

Смерть
21.08.1800

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