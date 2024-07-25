Плодистый Федор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти21.08.1800
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Плодистый Гавриил ?
Мать: Ефросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Плодистая) Анна Гавриловна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьян
Мать ребёнка: (Плодистая) Анна Гавриловна?
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: (Плодистая) Анна Гавриловна?
Смерть
21.08.1800