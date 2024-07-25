Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

06.01.1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил ?

Рождение ребёнка
1749

Сын: Плодистый Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил ?

Рождение ребёнка
1751

Сын: Плодистый Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил ?

Смерть
06.01.1797

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