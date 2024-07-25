Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти06.01.1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил ?
Рождение ребёнка
1749
Сын: Плодистый Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил ?
Рождение ребёнка
1751
Сын: Плодистый Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил ?
Смерть
06.01.1797