Плодистый Степан Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлодистый Степан Гаврилович

Плодистый Степан Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Плодистый Гавриил ?

Мать: Ефросиния

Рождение ребёнка
1792

Сын: Плодистый Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Плодистый Федор Степанович

Мать ребёнка: Ульяна

Смерть
1800
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Плодистая) Анна Степановна

Мать ребёнка: Ульяна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.