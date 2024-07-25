Плодистый Степан Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1800
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Плодистый Гавриил ?
Мать: Ефросиния
Рождение ребёнка
1792
Сын: Плодистый Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Плодистый Федор Степанович
Мать ребёнка: Ульяна
Смерть
1800
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Плодистая) Анна Степановна
Мать ребёнка: Ульяна