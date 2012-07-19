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Андронов Владимир Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.05.1956

Дата смерти

19.07.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1956

Отец: Андронов Василий Семенович

Мать: Андронова (Циренина) Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района Управления милиции г.Москвы
Бракосочетание
25.12.1976

Жена: Андронова (Якимцева) Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Советский отдел ЗАГС г.Москвы
Рождение ребёнка
11.11.1977

Сын: Андронов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Андронова (Якимцева) Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
01.11.2005

Жена: Андронова (Якимцева) Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Черемушкинский отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы
Смерть
19.07.2012
Зубова Поляна, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Академический отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы Острая сердечно-сосудистая недостаточность , Ишемическая болезнь сердца

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