Андронов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1956
Дата смерти19.07.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1956
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района Управления милиции г.Москвы
Бракосочетание
25.12.1976
Советский отдел ЗАГС г.Москвы
Рождение ребёнка
11.11.1977
Сын: Андронов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Андронова (Якимцева) Екатерина Николаевна
Развод
01.11.2005
Черемушкинский отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы
Смерть
19.07.2012
Зубова Поляна, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Академический отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы Острая сердечно-сосудистая недостаточность , Ишемическая болезнь сердца