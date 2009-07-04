Андронова (Циренина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.01.1932
Дата смерти04.07.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1932
Хилковский сельский Совет рабочих , крестьянских и красноармейских депутатов и его исполком Торбеевского района Мордовской автономной области Средневолжского края
Бракосочетание
01.03.1955
Хилковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполком Торбеевского района Мордовской АССР
Рождение ребёнка
17.05.1956
Сын: Андронов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Андронов Василий Семенович
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района Управления милиции г.Москвы
Смерть
04.07.2009
Академический отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы Атеросклеротическая болезнь сердца , Острая сердечно- сосудистая недостаточность