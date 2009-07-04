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Андронова (Циренина) Александра Ивановна

Место рождения

Хилково, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

25.01.1932

Дата смерти

04.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1932

Отец: Цыренин Иван Васильевич

Мать: Цыренина Александра Семеновна

Хилково, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Хилковский сельский Совет рабочих , крестьянских и красноармейских депутатов и его исполком Торбеевского района Мордовской автономной области Средневолжского края
Бракосочетание
01.03.1955

Муж: Андронов Василий Семенович

Хилково, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Хилковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполком Торбеевского района Мордовской АССР
Рождение ребёнка
17.05.1956

Сын: Андронов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Андронов Василий Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района Управления милиции г.Москвы
Смерть
04.07.2009
Москва, город федерального значения Москва
Академический отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы Атеросклеротическая болезнь сердца , Острая сердечно- сосудистая недостаточность
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