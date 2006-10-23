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Андронов Василий Семенович

Место рождения

Воробьевка, Приютненский муниципальный район, Республика Калмыкия

Дата рождения

03.12.1935

Дата смерти

23.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1935

Отец: Андронов Семен Николаевич

Мать: Андронова Екатерина Васильевна

Воробьевка, Приютненский муниципальный район, Республика Калмыкия
Бислюртинский сельский Совет Центрального улуса Калмыцкой Автономной области
Бракосочетание
01.03.1955

Жена: Андронова (Циренина) Александра Ивановна

Хилково, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Хилковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполком Торбеевского района Мордовской АССР
Рождение ребёнка
17.05.1956

Сын: Андронов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Андронова (Циренина) Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района Управления милиции г.Москвы
Смерть
23.10.2006
Воробьевка, Приютненский муниципальный район, Республика Калмыкия
Отдел ЗАГС Приютненского района Управления ЗАГС Республики Калмыкия Раковая интоксикация , кахексия , центральный cr правого легкого

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