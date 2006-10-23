Андронов Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения03.12.1935
Дата смерти23.10.2006
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1935
Бислюртинский сельский Совет Центрального улуса Калмыцкой Автономной области
Бракосочетание
01.03.1955
Хилково, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Хилковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполком Торбеевского района Мордовской АССР
Рождение ребёнка
17.05.1956
Сын: Андронов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Андронова (Циренина) Александра Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района Управления милиции г.Москвы
Смерть
23.10.2006
Отдел ЗАГС Приютненского района Управления ЗАГС Республики Калмыкия Раковая интоксикация , кахексия , центральный cr правого легкого